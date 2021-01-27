Пекин, , 20:53 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на президентский пост. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, обращая внимание на значение, которое китайский лидер отдает двусторонним отношениям.

В телеграмме отмечено, что страны в ушедшем 2020 году прошли совместное испытание эпидемией коронавируса, и их традиционная дружба и взаимодействие принесли высокие результаты. Си Цзиньпин готов и далее работать с президентом М. де Соузой на благо дальнейшего сближения двух стран и народов.