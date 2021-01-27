Гонконг, Китай, , 20:49 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин заслушал отчет главы администрации Гонконга (Специальный автономный район Сянган) Линь-Чжэн Юээ (Кэрри Лэм), касающейся борьбе с эпидемией и в целом работы за 2020 год. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, отмечая, что в регионе началась уже четвертая волна заболевания.

Дав в целом высокую оценку тому, как власти автономии справились с вызовами прошлогодних массовых беспорядков, китайский лидер отметил, что центральное правительство КНР будет и впредь принимать все необходимые меры по укреплению единства страны и граждан в борьбе с болезнью. Определенные успехи были констатированы и в возрождении экономики и социальной сферы Гонконга. Общими усилиями центра и автономии, по мнению Си Цзиньпина, наметился поворот от хаоса к стабильности и правопорядку.