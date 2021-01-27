Киев, , 20:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады свой проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

Об этом сообщили сегодня, 27 января, на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Согласно источнику, Зеленский отозвал законопроект «для доработки». Другие подробности неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующую инициативу Зеленский внес в парламент в октябре, в разгар конфликта с конституционным судом страны. В документе, в частности, шла речь о прекращении полномочий нынешнего состава конституционного суда и о начале отбора новых судей, хотя по закону ни у президента, ни у Рады нет соответствующих полномочий. Поэтому соответствующая инициатива была негативно воспринята как на Украине, так и среди западных партнеров, на которых ориентируется Киев.

Сейчас офис президента Украины пытается реформировать конституционный суд с помощью других законопроектов, разработанных с помощью Венецианской комиссии.