Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена по поводу COVID-19 не задалась из-за множественных технических неполадок, сообщает 27 января CNN.

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Конференция проходила в режиме онлайн через Zoom и часто прерывалась из-за сбоев в работе компьютеров.

Во время выступления представителя Белого дома по вопросам COVID-19 Джеффри Зинтса постоянно пропадал звук.

У Рошель Валенски — директора центров по контролю и профилактике заболеваний США — также были проблемы во время выступления, и коллеги потеряли с ней связь.

Доктор Энтони Фаучи в течение минуты говорил с выключенным микрофоном и позже был вынужден повторить все ранее сказанное.

Напомним, что администрация Джо Байдена объявила, что Белый дом будет проводить постоянные пресс-конференции для обсуждения прогресса в сдерживании пандемии. Первая такая конференция состоялась 27 января.