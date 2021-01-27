Ереван, , 19:51 — REGNUM На 30 января запланировано проведение встречи по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном на уровне вице-премьеров. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, Ереван проинформировал о том, что в ближайшие дни в Москве состоятся трёхсторонние переговоры по ситуации в Карабахе при участии Григоряна, а также российского и азербайджанского вице-премьеров Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.

Очередные переговоры Москвы, Еревана и Баку посвящаются конкретным мерам по разблокировке границ двух республик, договорённости о которых были достигнуты лидерами России, Армении и Азербайджана 11 января 2021 г. в Кремле.

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