Париж, , 19:53 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента Республики Гвинея Альфу Конде «пролить свет» на репрессии в отношении политиков-оппозиционеров, предположительно, заключенных в тюрьмы. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

В своем выступлении перед депутатами нижней палаты парламента Франции, Национального собрания, глава французского МИД заявил следующее: «Вместе с Европейским союзом мы призвали власти Гвинеи пролить свет на события, которые сейчас происходят, и объявили им о мерах, которые могут быть введены в случае отказа».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Ле Дриан заявил в интервью France Inter, что не будет выдвигать свою кандидатуру на региональных выборах, если они состоятся в июне 2021 года.

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