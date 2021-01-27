27 января 2021 | Время чтения 27 мин

Арташес Гегамян, , 22:22 — REGNUM Нескрываемые потуги стратегов объединенного Запада по удержанию Никола-предателя у власти в РА преследуют вполне конкретную цель — создать все условия для выдавливания России из Армении. Судя по всему, для достижения этой цели николвоваевическое продажное отребье вначале будет крайне вяло реагировать на аннексию турецко-азербайджанскими ястребами территорий как в Сюникской, так и в Гегаргуникской областях Республики Армения. Параллельно с этим еще гнуснее и агрессивнее станет информационная война соросовских медиа-киллеров, нацеленная против России.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Надеюсь, уважаемые читатели согласятся с тем утверждением, что 2021 год будет судьбоносным для будущего стран планеты Земля. Да простят меня за столь высокопарное вводное предложение в начале статьи, которое отнюдь не преследует цель интриговать читателей для её прочтения. Нет, вовсе нет. Это всего лишь вывод, напрашивающийся из анализа событий, имевших место уже в нынешнем, 2021 году. Но обо всем по порядку.

Итак, 19 января т. г. авторитетное американское издание Foreign Affairs опубликовало статью бывшего посла США в России Майкла Макфола под заглавием «Как сдержать путинскую Россию». Я не стану подробно анализировать отдельные пассажи этой публикации, ибо это тема отдельного глубокого анализа, а приведу лишь некоторые выдержки из неё. Думается, что их анализ поможет осознать процессы, которые неизбежно будут протекать в России и вокруг неё. В силу этого их осмысление и уже на раннем этапе принятие мер по предотвращению возможных угроз национальной безопасности России, исходящих из региона Южного Кавказа и особенно из Армении, представляется исключительно актуальной задачей.

При прочтении статьи сразу же бросается в глаза демонизация президента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина. Пусть не покажется странным, но при прочтении статьи Макфола проникаешься ещё большим уважением к президенту России. При этом на память невольно приходят публичные выступления Владимира Путина последних месяцев по самым разным вопросам внутренней и внешней политики РФ, практические шаги, предпринятые Россией для смягчения напряженности в мире. В подтверждение сказанному не стану в отдельности их перечислять, это также тема отдельного анализа. Вместе с тем уверен, что читатель не воспримет данные мною характеристики как проявление некоего провинциального подхалимажа. Нет, это всего лишь выражение благодарности президенту РФ за спасение населения Нагорного Карабаха от геноцида со стороны турецко-азербайджанских ястребов во время развязанной Азербайджаном и Турцией против Нагорного Карабаха войны с привлечением двухтысячной банды боевиков-террористов из Сирии. Именно политическая воля президента России и молниеносные действия вооруженных сил РФ заставили натовскую Турцию и султана Эрдогана вкупе с апшеронским султаном Алиевым смириться с тем, что их экспансионистские планы по уничтожению Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) с дальнейшим захватом Мегринского коридора (Мегри — территория Зангезурской области Республики Армения, имеющая 45-километровую границу с Исламской Республикой Иран) и соединением с Нахиджеванской Автономной Республикой (отошедшей согласно Московскому договору от 16 марта 1921 г. между Советской Россией и Турцией к Советскому Азербайджану) полностью не сбылись. Это не случилось в силу того, что в ночь с 9-го на утро 10 ноября 2020 г. было подписано заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

А теперь, уважаемый читатель, несколько подробнее раскроем события последнего времени. Итак, что же пишет М. Макфол в своей статье: «Путин демонстративно пытается позиционировать себя как лидера нелиберального, консервативного мира, который, по его определению, прямо противоположен американскому либеральному интернационализму. Чтобы освободить европейцев от имперского контроля НАТО, он отстаивает суверенитет (спасибо Майклу Энтониевичу за популяризацию идей В. В. Путина — А. Г.), а чтобы защитить автократию (читай независимость и суверенитет — А. Г.), он критикует США за поддержку так называемых цветных революций, будь то в Сербии, Грузии, на Украине или на Ближнем Востоке во время арабской весны (видимо, слова благодарности Макфолом ожидаемы от родных и близких миллионов погибших и беженцев, «насладившихся» кровавыми, навязанными США пряностями — неизменными спутниками цветных революций — А. Г.). Чтобы противостоять тому, что он называет западным либеральным упадничеством, он восхваляет свою трактовку христианских (читайте библейских — А. Г.) ценностей, которые, по его утверждению, являются основой русской идентичности и возрождающихся консервативных движений во всем мире». Прочитав это, пусть армянские читатели поднатужат свою память и вспомнят, с каким остервенением соросовское отребье и фанатики из тоталитарных религиозных сект с первых дней государственного переворота апреля-мая 2018 года самым хамским образом осуществляли нападки на Армянскую Апостольскую Святую Церковь, на ее достойного пастыря, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Вспомним, как сатанинское отродье, захватившее властные структуры в области образования, науки и культуры, выкорчёвывало из школьных программ все те предметы, которые позволяли и помогли бы молодому поколению глубоко осмыслить жизнеутверждающую основу существования нашего народа, имманентно предполагающую следование и оберегание христианских и семейных ценностей, осмысление полной трагизма и героизма истории армянского народа. Конечная цель стратегов цветных революций и их прихвостней в РА — сделать из армянской нации сборище манкуртов. Увы, этот процесс всё ещё не остановлен, более того, согласно Макфолу: «Администрация Байдена также должна пытаться оказывать поддержку другим странам, расположенным на границе с Россией, — Армении, Грузии, Молдавии и Узбекистану. Все они заслуживают повышения уровня дипломатических связей». Сей призыв американского дипломата стал руководством к действию. Так, государственное информационное агентство Арменпресс 22 января 2021 г. распространило статью посла США в Армении Линн Трейси под заглавием «Демократия бесценна», предоставленную посольством США в Армении. В ней написано: «Мы понимаем, что в первую очередь нам необходимо провести неотложную работу, которая позволит нам продвинуться вперед после разрушительного нагорно-карабахского конфликта. Правительство Соединенных Штатов отреагировало на удовлетворение основных потребностей Армении, предоставив одежду, продукты питания, безопасные убежища для детей и убежища для перемещенных лиц. Соединенные Штаты подтверждают свой призыв к немедленному и безопасному возвращению пленных. Мы осуждаем зверства, совершенные во время конфликта. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Несмотря на прекращение боевых действий, необходимо политическое решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха для укрепления мира и стабильности». Как сообщает ТАСС (15 декабря 2020 г.), Йенс Столтенберг заявил: «Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400». А что под руководством генералитета вооруженных сил члена НАТО Турции совместно с более чем двумя тысячами сирийскими боевиками-террористами были убиты свыше 5000 воинов Армии обороны Нагорного Карабаха, а более 10 000 воинов и мирных жителей Арцахской Республики получили увечья и стали инвалидами, уже не приходится говорить о многих и многих тысячах искалеченных судеб граждан двух армянских государств, потерявших в ходе войны своих родных и близких, так это получается, что вне компетенции НАТО.

Уважаемые читатели могут мне возразить, сказав, что я субъективен, и в оправдание своих умозаключений они могут сослаться на недавнее решение Европейского парламента от 20 января 2021 года. Напомним читателям, что речь о резолюции Европейского парламента по годовому отчету об «Общей внешней политике и политике безопасности» (годовой отчёт 2020, 2020/2206, INI). Справедливости ради отметим, что пункт 38 резолюции изложен вполне определенно, как-то: «38. Решительно осуждает (Европарламент — А. Г.) дестабилизирующую роль Турции, которая еще больше подрывает хрупкую стабильность во всем регионе Южного Кавказа; призывает Турцию воздерживаться от любого вмешательства в нагорно-карабахский конфликт, включая оказание военной поддержки Азербайджану, и воздерживаться от его дестабилизирующих действий, и активно содействовать миру; осуждает, кроме того, передачу Турцией иностранных боевиков-террористов из Сирии и других мест в Нагорный Карабах, как это подтверждено международными участниками, включая страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ; сожалеет о ее готовности дестабилизировать (со стороны Турции — А. Г.) Минскую группу ОБСЕ, поскольку она (Турция — А. Г.) преследует амбиции играть более решающую роль в конфликте». Читая эти стоки, не скрою, уважаемый читатель, во мне пробудилась надежда, что, наконец-то, европарламентарии осознали угрозу миру в Евразии, исходящую от неоосманского султана Реджепа Эрдогана, и дали вполне взвешенную оценку далеко идущим экспансионистским планам новоявленного неоосманского султана. Ан-нет, видимо, в данном случае, я давно ожидаемое и желаемое воспринял как новую реальность. Спустя всего-то 4 дня, в Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), первая за год позволяющая членам участвовать или лично присутствовать в Страсбурге. Заметим, что помимо основной повестки дня сессии было внесено 7 предложений для обсуждения неотложных и текущих вопросов, в том числе и вопрос «Необоснованное затягивание властями Азербайджана возвращения армянских военнопленных и других пленных как нарушение европейских международных стандартов в области прав человека». Бюро ПАСЕ, однако, отклонило проведение этого обсуждения. Зато штампованные поборники прав человека, вот уже не одно десятилетие существенно обогащавшие представления о двуликом Янусе, предложили провести обсуждения по двум текущим вопросам: по темам «Арест и задержание Навального» и «Свобода слова (ст. 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны компаний Big Tech (имеется в виду такие крупные технологические компании, как Facebook, Google, Apple, Amazon и др.), которые имеют возможность чрезмерно влиять на формирование всех сторон нашей жизни — А. Г.). Известный в РА эксперт по Конституционному праву Гоар Мелоян на своей странице в Facebook с сожалением и болью написала, что Парламентская ассамблея Совета Европы предпочла обсуждению вопроса незаконно удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных, вопрос ареста Алексея Навального: «С одной стороны, вышеуказанное в очередной раз подчеркивает очевидное предвзятое отношение европейских структур, с другой — констатирует очередной провал дипломатии РА, на этот раз парламентской дипломатии, — и далее вполне резонно задается вопросом, — какой смысл имело командирование целой делегации за счет налогоплательщиков Армении в Страсбург, когда парламентские делегации многих стран участвуют в этом заседании заочно, а армянская делегация даже не смогла включить вопрос военнопленных в повестку ПАСЕ». Видимо, Гоар Феликсовна, впрочем, как и автор этих строк, обманулись на гневную резолюцию Европарламента от 20 января т. г. Увы, я не учел, казалось бы, самой малости, а именно: факт незамедлительной реакции Государственного департамента США в связи с «применением силы против протестующих» в ряде городов России в связи с арестом Навального. Того самого Навального, о котором мне уже приходилось писать в статье, опубликованной ИА REGNUM 10 сентября 2020 г. под заглавием «Станет ли Пашинян аплодировать Навальному». Напомню армянским читателям, кто есть сей персонаж, нежно именуемый в России «Берлинским пациентом», или в простонародье — «засланным казачком» спецслужб Запада. Приведу лишь выдержку из упомянутой статьи: «В заключение статьи хотелось вновь выразить слова благодарности блестящему политическому аналитику и большому другу Армении и армянского народа Владимиру Рудольфовичу Соловьеву за его искреннее сопереживание, недоумение и душевные слова, сказанные в эфире на интернет-портале СОЛОВЬЁВ LIVE 2 июля т. г.: «Мы так любили Армению, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным поправкам показывают нациста Навального, который называл армян хачиками (за ношение крестика, что в переводе на армянский язык хачик — А. Г.), который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает её. И Общественное телевидение Армении показывает его в эфире. Ну вы даёте». Я специально привёл эту выдержку, чтобы более 2 млн армян, проживающих в России, которые, хочу верить и надеяться, после публикации этой статьи и её прочтения в патриотическом ИА REGNUM станут активными борцами по обузданию разного рода агентов влияния из спецслужб США и объединенного Запада, раскачивающих стабильность в городах России под надуманным предлогом освобождения нациста Навального.

Чтобы у читателей не сложилось мнение, что я ушёл от обсуждаемой темы, приведу выдержку из публикации Интерфакса от 24 января 2021 г. «Госдеп США призвал Россию освободить Навального», которая наверняка возымела магическое действие на членов Бюро ПАСЕ, формирующих повестку дня зимней сессии. «США твердо осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах (видимо, составители текста все еще находились под впечатлением штурма здания Капитолия — А. Г.) … Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод (здесь наверняка хотели предостеречь россиян от возможных блокирований в Twitter, Facebook, You Tube — А. Г.)», — говорится в заявлении, выпущенном в субботу, 23 января т. г. (оперативность-то какая — А. Г.), от имени представителя Госдепа Нэда Прайса.

Не остался равнодушным к январским тезисам Макфола касательно «Сдерживание (России) за рубежом начинается с проведения политики устрашения» и кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин в своих письменных ответах (20 января т. г.), опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил. В частности, он выразил мнение, что: «Целью российской деятельности в Чёрном и восточной части Средиземного моря является «поддержание её продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии», а также вызов операциям США и их союзников». Он считает, что силы США и НАТО в этом регионе являются «ключевым фактором сдерживания российской агрессии», и Пентагону, и их союзникам необходимо регулярно пересматривать стратегию на данном направлении». Кроме того, Остин полагает, что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться приоритетными. «Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения Украины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищённое коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)», — отметил Остин. Он добавил, что в случае своего утверждения на пост продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения.

К вышеизложенному добавим также, что 26 января т. г. на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: «Он (имеется в виду Джо Байден — А. Г.) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также, чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности».

Я столь подробно описал некоторые из событий последних дней с тем, чтобы читателям было понятно, насколько оперативно и системно будет оказываться давление на нашего стратегического союзника, братскую Российскую Федерацию, в том числе и через «поддержку другим странам, расположенным на границе с Россией». К этому добавим, что, еще будучи кандидатом на пост госсекретаря США, Энтони Блинкен 19 января т. г. на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры на утверждение в этой должности, отвечая на вопрос сенатора-республиканца из Кентукки Рэнда Пола (Rand Paul), который выступает против расширения НАТО и опасается, что принятие в Альянс Грузии и Украины может повлечь имплементацию V статьи Устава НАТО, согласно которой все члены Альянса обязуются защищать безопасность друг друга (в США считают, что территории этих стран находятся под российской оккупацией), заявил: «Если такая страна, как Грузия, соответствует критериям членства и вносит свой вклад в нашу общую безопасность, да, дверь должна быть оставлена открытой… Есть достаточно свидетельств того, что Россия агрессивна по отношению к странам, которые не входят в НАТО и не находятся под зонтиком (безопасности). Это показывает, почему Россия не атакует (членов НАТО) … Мы видели в прошлом, что страны, которые присоединялись к НАТО, потом уже не оказывались мишенью для российской агрессии».

Думается, что в складывающихся условиях не приходится сомневаться в существенной активизации действий западной дипломатии в отношении Армении. Мне уже не единожды приходилось писать, что стреляют в Армению, а целят по России. И подобная циничная политика в современных условиях будет проводиться под непосредственным контролем стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Инструментом же проведения этой политики, несомненно, станет Турция во главе с неоосманским султаном Эрдоганом, который в весьма доверительных отношениях с бывшим послом Великобритании в Турции, а ныне главой британской внешней разведки MI-6 Ричардом Муром. Я далеко не случайно упомянул об этой близости, которая, несомненно, будет подчинена реализации совпадающих целей Великобритании и Турции в нашем регионе, а именно: выдавливанию России из Армении, а значит из региона Южного Кавказа в целом. Причём особо отметим, что в реализации этой смертельной угрозы для существования армянской государственности, Лондон и Анкара в лице Никола Воваевича, себя любимого, за которым чётко закрепилось клеймо Никола-предателя, будут иметь безропотного исполнителя их воли. Ведь уже не раз и не два в СМИ появляются публикации о завербованности сего персонажа и спикера Национального собрания РА Арарата Мирзояна спецслужбами Великобритании и Турции. При этом приводятся до сего дня неопровергнутые властями РА факты об их завербованности. В этой связи примитивизм глухого провинциала родом из XIX века Никола-предателя в очередной раз проявился в специально рекламируемых поездках членов его семьи не куда-нибудь, а в Москву, с туманными намёками о планах обзавестись в Первопрестольной жильём. Сей план был рассчитан ему же подобными примитивами, которые то ли по наивности, то ли за платные услуги уже начали прокручивать в прессе и по TV байки, что после своей неминуемой отставки сей политический шулер сбежит в Москву, где будет чувствовать себя в большей безопасности, чем где-либо. Тем самым Никол-предатель думает, что он косвенно отведёт от себя любимого подозрения о своей антироссийской, русофобской сути, как и от своих сподвижников из соросовского сатанинского отродья. А между тем под этот шумок послом Армении в США рекомендована руководитель николвоваевической фракции «Мой шаг» НС РА Лилит Макунц, которая до государственного переворота в РА отличилась на двух поприщах. Первое — на репетиторстве английского языка самому Николу Воваевичу (впрочем, здесь её успехи более чем сомнительны, даже с учётом полной противопоказанности её подопечному, Николу-предателю, в области тяги к знаниям). Второе, где сия особа, видать, преуспела, так это её работа с февраля 2016 года в Корпусе мира (бедняжка, поступи она на работу чуть раньше, может быть и предотвратила бы Апрельскую (2016 г.) четырехдневную войну, развязанную Азербайджаном против Арцахской Республики), действующей под эгидой посольства США или, как принято считать, ЦРУ. Так вот, это назначение имеет двоякую цель: увести из-под ответственности наиболее осведомленных в предательстве национальных интересов Армении и Арцахской Республики подельников (ниц) Никола Пашиняна, а второе — обеспечить комфортное бегство самого Никола-предателя из РА в США, а может, в Канаду, когда раскроется заключительный акт предательства с его стороны национальных интересов двух армянских государств.

Несколько подробнее раскрою для читателей, о чём идёт речь. В силу поверхностных знаний Пашиняном английского языка он не мог обойтись без услуг Макунц в расшифровке в режиме non-stop получаемых инструкций от сценаристов государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 г. из спецслужб США и Великобритании, которые, естественно, были на английском языке. Никол-предатель, будучи сам завербованным, вовсе не случайно взял себе в репетиторы агента Корпуса мира. Затем, «избрав» её руководителем фракции «Мой шаг» в НС РА (точно также доверив соросовским выкормышам Арарату Мирзояну должность спикера парламента, Армену Григоряну — должность секретаря Совета безопасности РА), он тем самым обеспечивал себе надёжные тылы.

Чтобы не осталось недосказок в связи с моим утверждением о заключительном акте предательства Пашиняна, приведу лишь выдержку из его интервью от 27 декабря 2020 года Общественной телекомпании РА. Так, в ходе интервью он, чтобы припрятать свои гнусные замыслы, стал ссылаться на Россию и Иран, чем с потрохами выплеснул в эфир свою боязнь за разоблачение его же подлинных замыслов, продиктованных турецко-азербайджанскими стратегами и их поводырями с берегов Потомака и Туманного Альбиона. «Например, если выяснится, что мы можем иметь железнодорожное сообщение и с Россией, и с Ираном, это будет для нас хорошая новость или плохая? Если мы, например, будем ехать в Иран через Нахиджеван, как мы представляем, мы будем говорить, что должны ехать в Россию по территории Нахиджевана, но Азербайджан не должен ехать в Нахиджеван по нашей территории? Это возможно?» — в эфире недоумевал Никол-предатель. В своей предыдущей статье, опубликованной 20.01.2021 в ИА REGNUM, «Армения будет сильна и в безопасности только в Союзном государстве» ваш покорный слуга, уважаемый читатель, на примере Аджарии объяснил чем обернутся для Армении «экономические выгоды», которые озвучивают турецкие должностные лица (Мевлют Чавушоглы и КО), обусловленные открытием железнодорожного сообщения, упоминаемого Николом-предателем, а именно: «Самая настоящая экспансия Турции вылилась в то, что в Аджарии турки доминируют как в производственной сфере, так и в сфере обслуживания. Специфика турецких инвестиций ещё и в том, что для своих предприятий турецкие бизнесмены предпочитают нанимать своих же соотечественников, вывозя их с родины и помогая получить второе гражданство». Думается, что нетрудно представить о национальном составе населения этого исконно армянского региона, Зангезура, в случае реализации замыслов неоосманского султана Эрдогана, причём параллельно с «возвращением беженцев» на захваченные в ходе Карабахской войны (сентября-ноября 2020 г.) территории Арцахской Республики.

Не приходится сомневаться в том, что в конечном итоге в течение весьма и весьма короткого периода мы станем свидетелями того, когда по территории Армении в обход России будет проложен новый транспортный коридор: Карс — Ыгдир — Нахиджеван — Мегри — Азербайджан. Напомним читателям, что 4 декабря 2020 г. из Стамбула в Китай по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс отправился первый грузовой поезд и за две недели пересек два континента, два моря и пять стран, преодолев в общей сложности расстояние в 8693 км, и достиг Китайского Сианя, повторюсь, в обход России. Не буду раскрывать подробности о том, что этот маршрут наиболее короткий из Поднебесной в Европу и в перспективе обеспечит Турции центральное положение в регионе, приведу лишь две выдержки на сей счёт. «Это наша победа на железнодорожном транспорте», — так откликнулся на это событие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и далее продолжил, — это путешествие стало первым по железнодорожной магистрали «Железный шёлковый путь/Средний коридор». А в министерстве иностранных дел Турции это событие прокомментировали так: «Турция будет и дальше предпринимать необходимые шаги для дальнейшего укрепления связей между Востоком и Западом и укрепления своего центрального положения». Думается, что весь комплекс вопросов, связанных с нескрываемыми глобалистскими устремлениями неоосманского султана Эрдогана, уже приобретает зловещие оттенки, однако это тема для отдельного всестороннего исследования.

В завершение статьи хотелось бы отметить, что государственный переворот 2018 г. в Армении — это всего лишь первый шаг на пути глобального переустройства не только региона Южного Кавказа, но и Средней Азии, в котором главенствующая роль, по замыслу англосаксонских стратегов, будет закреплена за Турцией. Нескрываемые потуги стратегов объединенного Запада по удержанию Никола-предателя у власти в РА преследуют вполне конкретную цель — создать все условия для выдавливания России из Армении. Судя по всему, для достижения этой цели николвоваевическое продажное отребье вначале будет крайне вяло реагировать на аннексию турецко-азербайджанскими ястребами территорий как в Сюникской, так и в Гегаргуникской областях Республики Армения. Параллельно с этим еще гнуснее и агрессивнее станет информационная война соросовских медиа-киллеров, нацеленная против России. Возможные заголовки статей и репортажей за авторством этой информационной пятой колонны легко предугадать, как-то: «Россия за счёт Армении пошла на сделку с Турцией», «Россия и ОДКБ оставили Армению наедине с турецкими варварами», «Россия воспринимает Армению как свою строптивую губернию» и далее в том же духе.

Вывод один: дальнейшее пребывание Никола-предателя в должности премьер-министра РА чревато обернуться трагедией не только для Армении и армянского народа, но и таит в себе угрозу развязывания масштабной кровопролитной войны в регионе Южного Кавказа. Войны, которая может перерасти в третью мировую войну. Увы, это не есть преувеличение. Об этом свидетельствует вся логика событий, разворачивающихся в Армении после государственного переворота. Косвенным доказательством этому является своеобразное оцепенение народа, который безмолвствует в условиях, когда двумя-тремя десятилетиями ранее одно лишь озвучивание подобного сценария развития ситуации в Армении и вокруг неё стало бы достаточной причиной для банального мордобития оратора, озвучивающего подобные крамольные предательские мысли. Не это ли создаст благодатную почву для развязывания войны? Повторюсь, Никол-предатель у власти — это развязывание войны на Южном Кавказе с втягиванием России в эту бойню, запланированную англосаксами. И это не есть преувеличение.

Вместо послесловия. Уважаемый читатель вполне резонно может упрекнуть автора этих строк в непринятии адекватных мер по разъяснению, возможно, широким слоям населения Армении всей опасности процессов, разворачивающихся в нашем регионе. Вынужден не то чтобы в оправдание, но с целью разъяснения читателям сути происходящего констатировать тот факт, что информационные ресурсы РА, с одной стороны, всецело финансируются фондом Сороса «Открытое общество — Армения», кураторы же остальных масс-медиа, будучи в оппозиции Пашиняну и КО, не допускают и мысли предоставить эфир кому бы то ни было, кто не находится в их подчинении. Единственная возможность довести свои тревоги и раздумья до граждан Армении — это возможность публикации в двух-трех армянских СМИ («Иравунк», «Новое Время» ru.168.am) своих статей, ранее опубликованных в ИА REGNUM. Между тем я с уверенностью могу утверждать, что такой подход известных владельцев оппозиционных масс-медиа в сложившихся после госпереворота крайне сложных условиях, мягко выражаясь, нечестный. Нечестный отнюдь не по отношению ко мне, а в отношении Родины, двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики. И это не есть высокопарные слова, уж тем более не самореклама. Посудите сами, уважаемый читатель, так, 17 августа 2019 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха», 15 сентября 2019 г. — «Отстранение Пашиняна — главное условие предотвращения агрессии Азербайджана», 7 февраля 2020 г. — «Необходим объединенный комитет обороны Армении и Арцаха», 13 мая 2020 г. — «Война на пороге Армении и Арцаха», 4 августа 2020 г. — «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России», 21 сентября 2020 г. — «Стратегический союз с Россией был и остается гарантией безопасности Армении». В каждой из вышеотмеченных статей подробно разъяснялось о необходимости принятия действенных мер с целью предотвращения войны. Опираясь на конкретные факты, обосновывался вывод о неизбежности войны, которую развяжет Азербайджан против Арцаха. Увы, для владельцев оппозиционных телеканалов я продолжал оставаться персоной non grata и не мог довести свои опасения до широких слоев населения Армении, а стало быть и Арцаха. Убежден, что в случае последовательного и системного разъяснения гражданам РА об опасностях, угрозах национальной безопасности, угрозах самому существованию обоих армянских государств, естественно, что Армения и Арцах могли бы избежать катастрофы сентября-ноября 2021 г. Однако обязательным условием такого исхода событий непременно должно было быть прямое и честное отношение к России, без заигрывания с Западом под надуманными оправданиями и ссылками на якобы широту своих политических взглядов.

Уважаемый читатель, хочу верить, что читая эти строки, Вы проникнетесь тревогой за будущее своей Родины, против которой Турция и Азербайджан спровоцируют новую войну, повторюсь, чреватую перерасти в крупномасштабную региональную войну, если не в третью мировую…

При этом хочу допустить, что наложенный информационный запрет на мои выступления, может быть обусловлен крайней занятостью кураторов оппозиционных телеканалов и других масс-медиа, поэтому пусть ответственность за это останется на совести виновных. Бог нам судья.

P. S. Уж больно не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо, над Арменией, прорезаясь сквозь густой туман, не с берегов Альбиона, а с Севера восходит яркое солнце, возвещающее о вхождении Армении в Союзное государство России и Белоруссии, которое откроет новую, первую страницу в истории благополучия и процветания Армении в XXI веке.