Париж, , 19:54 — REGNUM Глава крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью радиостанции France Inter обратила внимание на незаконность запрета организации «Самобытное поколение», самовольно пытающейся остановить поток нелегальных беженцев на французско-испанской границе.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о том, что он был «шокирован» деятельностью «Самобытного поколения» и намерен добиться запрета организации, Ле Пен заявила следующее: «Получается, то, что не нравится господину Дарманену, должно быть запрещено. Но это не соответствует правовой ситуации в нашем государстве».

Чтобы подтвердить свои слова, Ле Пен сослалась на Европейский суд по правам человека, решения которого действуют на территории Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель главы крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил на своей официальной странице в социальной сети Twitter в защиту организации «Самобытное поколение».

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