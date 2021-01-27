Давос, Швейцария, , 19:01 — REGNUM Существует риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин, выступая на Давосском экономическом форуме по видеосвязи.

Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом Kremlin.ru

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Говоря о том, что мир вошёл в непростую полосу, причём из-за пандемии ещё сильнее обострились давно существовавшие противоречия, глава государства констатировал деградацию «системы глобальной безопасности».

И хотя, по его прогнозам, очередная мировая война маловероятна, ведь она привела бы к концу цивилизации, «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо».

Владимир Путин «Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Здесь тем не менее есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 27 января дистанционно выступил на «давосской неделе». Он среди прочего заявил о том, что традиционная экономическая политика больше не работает.

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