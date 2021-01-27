Давос, Швейцария, 27 января 2021, 19:01 — REGNUM Существует риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин, выступая на Давосском экономическом форуме по видеосвязи.
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Говоря о том, что мир вошёл в непростую полосу, причём из-за пандемии ещё сильнее обострились давно существовавшие противоречия, глава государства констатировал деградацию «системы глобальной безопасности».
И хотя, по его прогнозам, очередная мировая война маловероятна, ведь она привела бы к концу цивилизации, «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 27 января дистанционно выступил на «давосской неделе». Он среди прочего заявил о том, что традиционная экономическая политика больше не работает.
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