30 января 2021 | Время чтения 4 мин

Если Германия решит переиграть итоги Второй мировой войны и начнет серьезные действия в этом направлении, где окажется Польша? Речь не идет о классической войне, против России могут быть предприняты гибридные действия – подрыв экономического потенциала, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, создание политической нестабильности. Преодолеет ли Варшава соблазн принять во всем этом участие?

Станислав Стремидловский, , 21:00 — REGNUM «Группа мудрецов», которой было поручено представить свои соображения о реформе НАТО, завершила работу, и отдельные представители ее начали давать комментарии, выделяя, с их точки зрения, самое важное. Не стала исключением эксперт от Польши, бывший министр иностранных дел Анна Фотыга, ныне депутат Европейского парламента от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). По ее словам, группе «удалось разработать 138 рекомендаций», которые «должны подготовить НАТО к вызовам, которые ждут евроатлантическое сообщество до 2030 года». Фотыга подчеркнула, что главная угроза — это Россия, «мы дали понять, что возврата к «обычному бизнесу» быть не может, и установили ряд конкретных ограничений на любой диалог с Москвой».

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Понятно, что от Варшавы ничего иного и не ждали. Вопрос в том, насколько с польским видением согласен Берлин. Все-таки на протяжении многих лет немецкие политики старались сдерживать антироссийские тенденции в альянсе, что вызывало недовольство Польши. Так было. Но сейчас Германия перестраивается, и это настораживает. Ее представитель в «группе мудрецов», бывший глава министерства обороны и МВД Томас де Мезьер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung подтвердил, что Россия «является угрозой», которая «бросает нам вызов своими новыми системами вооружений». Москву предложено сдерживать «ядерным зонтиков» и вести с ней диалог, но диалог «только с позиции силы». Этот тезис является продолжением нашумевшего заявления главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге. «Мы должны усилить нашу позицию, — сообщила тогда министр, призвав вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы». — Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем». Крамп-Карренбауэр советовала провести переговоры на эту тему с коллегами из стран Прибалтики, Швеции, Центральной и Восточной Европы.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (сс) Steffen Prößdorf

Москва расценила ее слова в контексте попыток ревизии итогов Второй мировой войны. «Вам еще лет сто, если не больше, отмаливать, что сделали ваши предки», — подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает желание немецкого министра подтянуть к себе страны Прибалтики и Центральной и Восточной Европы. Что касается последнего региона, то под ним в первую очередь подразумевается Польша. Поэтому по-новому начинаешь оценивать дискуссии в польском обществе о причинах поражения страны в войне с нацистской Германией в 1939 году. Они оживляются каждый сентябрь. Однако в этом году интригой стали споры вокруг высказывания группы публицистов и историков о том, что «правильным и лучшим решением» для Варшавы явилось бы заключение пакта с Третьим рейхом, а не Великобританией и Францией. Заодно на щит был выставлен спорный польский геополитик Владислав Студницкий, один из адептов концепции польско-германского союза перед началом Второй мировой войны. Кстати, в ноябре сего года некие доброжелатели благоустроили его могилу в Лондоне, где он скончался в январе 1953 года.

Студницкий видел возможность построение «сильной Польши» в противостоянии Берлина и Москвы. Он считал Германию потенциальным союзником и ненавидел Россию, вне зависимости от ее политического устройства. Студницкий приветствовал заключение польско-немецкого пакта о ненападении от 26 января 1934 года, которое называл важным шагом на пути к смягчению исторического антагонизма и началом лучшего соседства между двумя враждующими странами. В 1935 году он опубликовал работу «Польша и политическая система Европы». В ней геополитик предположил, что Польша и Германия должны перейти к сотрудничеству в рамках альянса. Иначе поляков в случае войны с немцами ждало поражение ввиду диспропорций экономических потенциалов и в связи с отсутствием у западных держав реального желания прийти на помощь. Поэтому Студницкий был не против того, чтобы Польша вместе с Германией участвовала в войне против Советского Союза, считая это главным смыслом возможного польско-немецкого союза. И хотя сегодня идеи геополитика и сама концепция дружбы Берлина и Варшавы в 1939 году не являются в Польше доминирующими и подвергаются серьезной критике, спор о них носит не только академический характер.

Немецкие и польские офицеры

Оппоненты Студницкого и его нынешних сторонников говорят, что Варшава могла в 1945 году оказаться на «неправильной стороне истории», среди проигравших. Но тогда против Германии выступала международная коалиция, где вместе с «коммунистическим» СССР были «капиталистические» США и Великобритания. Сейчас Берлин находится в принципиально иной политической ситуации, он член НАТО вместе с американцами, британцами, французами и, наконец, поляками. Если Германия решит переиграть итоги Второй мировой войны и начнет серьезные действия в этом направлении, где окажется Польша? Речь не идет о классической войне, против России могут быть предприняты гибридные действия — подрыв экономического потенциала, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, создание политической нестабильности. Справится ли Варшава с соблазном принять во всем этом участие? Ответы на данные вопросы пока не предопределены.