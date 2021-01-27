Киев, , 18:56 — REGNUM Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», заявил 27 января газете «День» вице-премьер украинского кабмина Олег Уруский.

По его словам, достроить корабль такого уровня и ввести в состав флота Украина не в состоянии, в то время как крейсер «мешает заводу, занимая место».

При этом чиновник назвал крейсер «Украина» знаменем, переходящим от одного кабмина к другому, и сообщил, что крейсер выставят на продажу, а если покупатель не найдется, корабль утилизируют.

Напомним, ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» «Адмирал флота Советского Союза Лобов» был заложен в 1984 году, в 1990 году его спустили на воду, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и был переименован.

С тех пор крейсер стоит у причальной стенки в недостроенном состоянии.

Разговоры о продаже крейсера или его утилизации официальный Киев ведет с 2017 года.

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