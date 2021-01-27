Париж, , 19:04 — REGNUM Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн в интервью телеканалу LCI опровергла слова министра-делегата по вопросам бюджета Оливье Дюссо о том, что стране пора прекратить «жертвовать всем» ради победы над пандемией, и заявила, что правительство будет «поддерживать предприятия так долго, как это нужно». Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

Анси, Франция International Labour Organization ILO

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"Пока кризис будет продолжаться, мы будет поддерживать предприятия, которые переживают трудные времена из-за санитарных мер. Правительство Франции пытается найти лучший путь победы над вирусом, при этом защищая нашу экономику. Мы будем поддерживать предприятия так долго, как это нужно», — заявила министр.

«Лучший вклад, который мы можем сделать, это позволить предприятиям возобновить работу, как только станет понятно, как и когда мы выйдем из кризиса», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Дюссо заявил в интервью Les Echos, что в 2021 году страна должна не только преодолеть санитарный кризис, но перестать «жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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