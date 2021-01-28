Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Министерство юстиции США отменило закон экс-президента Дональда Трампа об иммиграции, который распространялся на нелегально пересекающих американо-мексиканскую границу и послужил причиной разлучения тысяч семей. Об этом 27 января сообщает Associated Press.

Согласно принятому администрацией Трампа иммиграционному закону, все незаконно пересекающие границу взрослые попадали в тюрьму. Так как дети не могут находиться в тюрьме, их забирали у родителей и помещали под опеку министерства здравоохранения и социальных служб США.

Отмена иммиграционного закона Трампа является скорее символическим шагом. Этот шаг, однако, все-таки отменит непопулярную в народе политику, отвечающую за разъединение более 5500 детей с их родителями на границе между CША и Мексикой.

Число судебных разбирательств по поводу миграции сильно уменьшилось после того, как администрация Трампа объявила режим ЧС в связи с пандемией. Это позволило высылать мексиканцев и многих жителей Центральной Америки без применения иммиграционных законов.

Иммиграционный закон Трампа вступил в силу 6 апреля 2018 года. Он был приостановлен 20 июня 2018 года, и федеральный судья распорядился о воссоединении семей.