Москва, , 23:25 — REGNUM Материал издания Bloomberg, в котором журналисты сравнили ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Российской Федерации и на Украине, в которой ситуация оставляет желать лучшего, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 27 января в социальной сети Facebook.

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«Украина сегодня это полигон для испытаний на выживание в нечеловеческих условиях!», — считает Галина Т.

Многие люди пришли к выводу, что данный материал является крайне полезным, ведь, как они считают, правда познаётся в сравнении.

«Правильно, надо посмотреть на результат вакцинации у других», — пишет Игорь М.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на Украине находится в столь плачевном состоянии по той причине, что она оказалась попросту никому не нужна кроме России, но руководство данной страны само отказывается от российской помощи.

«Да, Европе проще отгородиться от Украины, что она, наверное, и сделает. Вакцины, явно не хватает, даже для себя. Да и получилось не у всех», — поделился мнением Дмитрий Б.

Нашлись и те пользователи, которые предположили что несмотря на отказ Украины от помощи с вакцинацией из России, тем не менее, руководство страны обвинит во всех своих бедах с коронавирусом именно Российскую Федерацию.

«Потом в украинских учебниках по истории появится глава о ковидоморе. Там будет о том, как Россия украла вакцину у Украины и не продала ей её обратно», — написал Антон М.

Напомним, 27 января издание Bloomberg опубликовало материал, в котором журналисты сравнили ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Российской Федерации и на Украине, в которой ситуация оставляет желать лучшего.