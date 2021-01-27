Париж, , 18:31 — REGNUM Представители вооруженных сил Мали сообщили, что в ходе январской военной операции «Затмение» в рамках антитеррористической кампании «Бархан» французские вооруженные силы уничтожили около 100 и взяли в плен около 20 джихадистов. Об этом в среду, 27 января, передает Le Figaro.

Французские военные в Мали TM1972

«Около ста террористов были нейтрализованы, около двадцати — захвачены в плен, многие вооружения были конфискованы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте вооруженных сил Мали.

Также уточняется, что операция «Затмение» осуществлялась со 2 по 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января представители вооруженных сил Франции, принимающие участие в антитеррористической операции «Бархан» в Мали, вытеснили из центра столицы страны Бамако группировку боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооруженные силы Франции вытеснили боевиков из центра столицы Мали