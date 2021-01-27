Москва, , 17:54 — REGNUM Российские и зарубежные социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, сообщили 27 января в пресс-службе Роскомнадзора.

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, указанные интернет-платформы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии со статьёй 13.41 КоАП РФ нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем информационного ресурса грозит штрафом в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения — до одной десятой суммы годовой выручки юридического лица.

В связи с этим в надзорном ведомстве вновь призвали руководство интернет-платформ «воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях».