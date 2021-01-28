Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, призванный ускорить очистку лесов для обеспечения пожарной безопасности, разработали депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Игорем Лебедевым.

Сейчас граждане РФ могут бесплатно собирать валежник в лесу, однако, по мнению авторов инициативы, понятие «валежник» в Лесном кодексе раскрыто не полностью.

Под валежником предлагается понимать «лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и других природных явлениях, сухостой (усохшие, стоящие на корню деревья)».

Предполагается отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя c расшифровкой этого понятия, а также установление, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров, легких бензопил, отметил один из авторов законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроект направлен на получение официального отзыва в правительство РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник. «Поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам», относятся к недревесным лесным ресурсам, что и дает основания для бесплатного сбора валежника.

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