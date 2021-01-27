Геленджик, Краснодарский край, , 18:21 — REGNUM Заявление представителей Федеральной службы безопасности России о том, что бесполётную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«ФСБ больше заняться нечем, как комментировать художественный фильм зарубежных режиссёров?» — написала Марина С.

Многие комментаторы связали данное заявление с вышедшим на видеохостинге YouTube расследованием о «дворце», который располагается в районе Геленджика и над которым якобы установлена бесполётная зона. Граждане уверены, что ФСБ никому не обязана давать какие-либо комментарии по данному поводу.

«А чего вдруг ФСБ начала кому-то что то объяснять?» — задаётся вопросом Александр Л.

Некоторых пользователей, которые всё-таки связали данный ответ с расследованием, объяснение со стороны ФСБ не удовлетворило. У них всё равно осталось множество вопросов.

«Почему эта зона охватывает не всё побережье, а именно дворец? Чайный домик для погранцов…» — пишет Roman Z.

Нашлись и те граждане, которые принялись шутить над сложившейся ситуацией. Согласно официальным комментариям руководства России, данный «дворец» принадлежит неким предпринимателям, но пользователи посетовали, что из-за бесполётной зоны данные лица не смогут посетить свои владения на вертолёте.

«Бедные, несчастные бизнесмены, не подплыть, не долететь им до дворца своего», — шутит пользователь под псевдонимом «Не Очень Хороший Человек».

Напомним, 27 января представители ФСБ в ответ на запрос РБК заявили о том, что бесполётную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности.