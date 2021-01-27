Москва, , 17:40 — REGNUM Разногласия среди министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза по поводу ввода против России новых санкций, а также перенос обсуждения решения на весну 2021 года, вызвали реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 27 января в социальной сети Facebook.

«Ой, бедные доноказывались. Столько гадостей наделали, что уже не знают, что же ещё придумать», — считает Gregory D.

Многие граждане предположили, что злопыхатели России в Евросоюзе намереваются добиться новых санкций против РФ прямо перед окончанием строительства газопровода «Северный поток — 2», чтобы российская сторона успела вложить максимальное количество финансовых средств в реализацию проекта.

«Подождут, когда 20 метров трубы проложить останется, и замораторят», — пишет Сергей К.

Некоторые комментаторы указали европейским странам на то, что у них у самих происходят постоянные конфликты в обществе и вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, они зачем-то тратят драгоценное время на обсуждение санкций против России.

«В Нидерландах уже 3 дня погромы и никого не волнует. У ЕС только за нас душа болит?», — задаётся вопросом Татьяна В.

Нашлись и те пользователи, которые уже представить не могут, как её против Российской Федерации могут быть введены санкции. Люди уверены, что все попытки ограничить Россию натыкаются на то, что наша страна становится только сильнее.

«А что им еще сделать можно против России? Вроде бы всё уже сделали. Собака лает, а караван идёт», — поделилась своим мнением Anna D.

Напомним, 27 января стало известно о том, что Евросоюз не ввёл новые санкции против России из-за разногласий среди министров иностранных дел стран-участниц и дальнейшее обсуждение вопроса было перенесено на весну 2021 года.