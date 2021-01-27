Москва, , 17:21 — REGNUM Госдума и Совфед ратифицировали соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Госдума приняла решение единогласно, депутаты всех фракций поддержали инициативу президента РФ Владимира Путина продлить СНВ-3 еще на пять лет — до 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что это важнейшее решение нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений, заявил он.

Совфед также единогласно одобрил ратификацию. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, продление договора дает возможность продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности.

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