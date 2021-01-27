Париж, , 17:17 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе пресс-конференции, что комендантский час с 18:00 «в недостаточной степени останавливает» распространение коронавируса и что правительство страны рассматривает вариант «очень жесткого карантина». Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

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Атталь пояснил, что президент страны Эммануэль Макрон потребовал провести «дополнительный анализ» санитарной ситуации для выбора дальнейших мер.

«Сохранение текущего режима кажется маловероятным», — добавил официальный представитель правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 января представители Ассоциации медицинских учреждений Парижа заявили, что около 10% всех заражений коронавирусом в центральном регионе Франции Иль-де-Франс приходится на «британский» штамм SARS-CoV-2.

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