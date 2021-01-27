Москва, , 17:13 — REGNUM Решение Замоскворецкого суда Москвы, который обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука («Единая Россия») на сумму порядка 38 млрд рублей, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«Неважно, с какой партии, важно, что взяли за пятую точку», — пишет Любовь Т.

Многие комментаторы пришли к выводу, что столь огромная сумма доходов может попасть в руки очередного частного владельца, а не государства. Люди уверены, что недра территорий России должны приносить доход исключительно государству.

«И кто теперь приобретёт эти активы в золотых рудниках? Наверняка будет договорняк, вряд ли это всё отойдет в пользу государства!», — поделился своим мнением Рашид С.

Некоторые выступили с предложением направить выгоду с изъятых активов на обеспечение социальных нужд населения, включая соответствующие выплаты для пенсионеров и помощь тяжелобольным детям.

«Эти активы надо отдать в фонд пенсионеров и больных детей», — считает Тамара Р.

Отдельные граждане задались вопросом о том, почему столь долгое время данный депутат беспрепятственно занимался извлечением выгоды с таких огромных активов. Граждане уверены, что о его нечистоплотной деятельности знали многие, но почему-то молчали.

«Ой! Как неловко получилось-то. А ведь всё это нажито честным трудом. Или всё-таки наворовал, раз изъяли? А если наворовал, то это был разовый «ход конём» или он годами тырил, а ему прощали? Сколько вопросов то сразу появляется!», — написал Maxim E.

Напомним, 27 января Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы от Приморья из фракции «Единая Россия» Сергея Сопчука, суммарная стоимость которых составила 38 миллиардов рублей.