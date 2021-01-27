Минск, , 17:00 — REGNUM «Никто не хочет вкладывать в страну, в которой президент завтра утром может проснуться и обнулить свои обязательства», — заявил 27 января в прямом эфире на канале Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

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Он обратил внимание на состояние законности в современной Белоруссии, где Лукашенко, в отличие от императоров, может не только менять законы, но и не подчиняться им. Эксперт подчеркнул: «Лукашенко не только не считает себя связанным законом, но и бравирует этим».

Вдобавок к этому Лукашенко с опытом бессменного правления в почти четверть века демонстрирует некомпетентность в экономических вопросах. Такое положение дел не только ухудшает бизнес-климат, уничтожая инвестиционные возможности в Белоруссии, но и создаёт проблемы в будущем и за пределами постсоветской республики. Ищенко напомнил и на примере Аугусто Пиночета проиллюстрировал: зафиксированные в Белоруссии внесудебные расправы квалифицируются как преступления против человечности без срока давности.

До поры убийства уголовников, незаконный разгон парламента и многое другое сходило Лукашенко с рук, пока он проводил «политику улыбок по отношению к России». Когда же Москву это перестало устраивать, и она резко сократила поддержку Лукашенко, то он тщетно пытался ответить «многовекторностью» и «разворотом на Запад», угрозами «мы к Китаю можем уйти» и тому подобным. Однако, обратил внимание Ищенко, «никто не хочет платить за амбиции Лукашенко — ни Китай, ни Россия, ни Америка».

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