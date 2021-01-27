Москва, , 16:55 — REGNUM Выполнение договорённостей по Нагорному Карабаху обсудили министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян 27 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что переговоры проходили по телефону.

«Подробно обсужден ход реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оба заявления — как от 9 ноября, так и от 11 января — были подписаны главами государств — России, Армении и Азербайджана.

Первое касалось аспектов прекращения огня, второе — разблокировки транспортного сообщения через границы республик, конфликтующих из-за Нагорного Карабаха (Армении и Азербайджана).

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