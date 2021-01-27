Белград, , 16:52 — REGNUM Для того, чтобы развивать российско-сербские связи в том объеме, который соответствует реальным возможностям, нужно использовать все возможные каналы — правительственные, и неправительственные, официальные и неофициальные, культурные, спортивные. Такое мнение высказал историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар 25 января во время прошедшего в ИА REGNUM круглого стола на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?»

По словам Ломпара, весь ХХ век был «пропитан» отсутствием российского влияния в сербском обществе. «В межвоенный период причиной этому было отрицательное отношение югославской династии к советской революции. После Второй мировой войны причиной была резолюция Информбюро (Резолюция «О положении в Коммунистической партии Югославии», принятая на совещании Коминформа в июне 1948 года, на основании которой КП Югославии была исключена из Коминформа — ИА REGNUM). Тогда Йосип Броз Тито перевернул всю культурную почву и открыл Югославию для западного влияния», — уточнил профессор.

Об этом, по мнению эксперта, свидетельствует и пример, который в одной из своих книг привел английский историк Лампе: в эпоху «холодной войны» самое большое количество стипендий фонда Фулбрайта было выделено для студентов из Германии, а на втором месте шли студенты из Югославии, хотя по численности населения она существенно уступала Франции, Италии или Испании.

«В 1990-х годах, когда его политическое влияние сузилось, Запад сосредоточился на борьбе за сердца и умы сербов. И это то, что повлияло на сегодняшние настроения в сербской общественности. Тем временем российское влияние осталось у сербов на уровне коллективного бессознательного. Это потому что в предыдущие века российско-сербские культурные связи были самыми главными», — рассказал Ломпар.

По его мнению, теперь надо поднять эти связи «из глубин культурного сознания» — они должны стать частью общественного мнения и использоваться разными способами в двухсторонней коммуникации. «Это требует долгосрочного воздействия, которое могло бы дать результаты в будущем. Только после изменения общественного и культурного создания можно ожидать изменения в политическом сознании. И тут вопрос Косово и Метохии играет чрезвычайно важную роль, так как он существует на всех уровнях сербского национального сознания», — полагает Мило Ломпар.