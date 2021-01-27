Москва, , 16:44 — REGNUM Четыре российских военных вертолёта, находившиеся в Центрально-Африканской Республике с декабря 2020 г., выведены из страны, сообщили 27 января в МИД России.

При этом, как отмечается, российские военные инструкторы, направленные в ЦАР на фоне гражданской войны в республике, пока в Россию не возвращаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за военного обострения в ЦАР перед президентскими выборами Банги попросил Москву помочь с военными инструкторами.

В декабре минувшего года в ЦАР из РФ были направлены три сотни военных инструкторов. Они занимаются обучением военнослужащих правительственной армии, которой приходится воевать с боевиками, объединившимися в «Коалицию патриотов за перемены».

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