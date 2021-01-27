Варшава, , 16:38 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в честь 76-летия со дня освобождения самого известного нацистского лагеря Освенцима, находившегося на территории Польши, написал на своей странице в соцсети Twitter, что память о жертвах данного концлагеря стала частью польской национальной идентичности.

«Никто не мог подумать, что … на нашей территории немецкие нацисты построят самую ужасную машину смерти в мировой истории — концлагерь Освенцим-Биркенау. Память о тех страшных событиях навсегда стала частью польской национальной идентичности», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября 2005 года Организация Объединенных Наций объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Дата была назначена в честь годовщины освобождения немецкого лагеря Освенцим-Биркенау Красной Армией, которое состоялось 27 января 1945 года.

По данным ООН, в Освенциме были убиты не менее 1,1 млн человек. Освобождения из этого концлагеря дождались около 7 тысяч человек. Помимо этого, Красная Армия также освободила полтысячи заключенных из лагерей на территории Польши в Старой Кузне, Блаховне-Сленской, Свентохловицах, Весоле, Либеже, Явишовицах и Явожне.