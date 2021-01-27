Брюссель, , 16:32 — REGNUM Заседание начальников генштабов стран-членов НАТО проходит в в штаб-квартире альянса в столице Бельгии, 27 января сообщает Anadolu.

Председательствует на мероприятии глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич. Среди присутствующих — главы генштабов ряда стран. Некоторые участвую в заседании в режиме видеоконферанции.

Обсуждается военная деятельность НАТО, запланированы встречи в рамках операции «Решительная поддержка» в Афганистане, миссии военного блока в Ираке и Косово.

Одной из тем станет концепция мер сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе, планируется доработать рекомендации по рамочной концепции НАТО о боеспособности.

Напомним, подобные мероприятия НАТО проводит три раза в год — два раза в Брюсселе и один раз — в одной из союзных стран.

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