Одесса, Украина, , 16:23 — REGNUM Последний памятник Владимиру Ильичу Ленину снесён на Украине. Об этом написал 27 января в Facebook глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

Памятник был установлен в селе Старые Трояны (Одесская область, Украина) на открытой территории.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут!» — заявил Поздняков. При этом он указал, что не считает «оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине демонтированный в городе Сновске (Черниговская область) в 2016 г. памятник Ленину чуть менее года назад продали с аукциона за $15,2 тыс. Заявлялось, что деньги пойдут на городское благоустройство.

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