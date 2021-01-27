Варшава, , 16:21 — REGNUM Администрация Джо Байдена усилит давление на те правительства, которые в левых кругах Демократической партии США считают «гомофобными». Об этом заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский в интервью Polskie Radio 24.

«Давление левых политиков на Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис будет настолько сильным, что они не смогут позволить себе тесное сотрудничество с правительствами, обвиняемыми, например, в гомофобии. Наверняка Вашингтон усилит на них давление. Это всё будет из-за их внутренней политики. Из-за тесного взаимодействия Байдена и Харрис с левым крылом Демократической партии», — заявил Адамский.

По мнению эксперта, время правления Байдена будет «настоящим триумфом левых», поэтому внутри США следует ожидать усиление сил, которые поддерживают феминизм, ЛГБТ-сообщество, расовые, национальные и религиозные меньшинства.

«Хотя внешний курс при Байдене измениться не должен», — заключил Адамский.