Ватикан, , 04:54 — REGNUM Единого напутствия Джо Байдену у Католической церкви не получилось. Папа Римский Франциск рассказал ему о своих молитвах за то, чтобы решения данного президента принимались на основе представлений о подлинной справедливости, свободе и уважении самых уязвимых людей, особенно не имеющих права голоса. Но глава Конференции католического епископата США архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес оптимизма понтифика не разделяет. Особенно по части тех, кто не имеет права голоса.

Архиепископ Гомес Alec Dionne

В своем послании Байдену Гомес упрекает его за те решения, которые президент обещал принять в отношении абортов, а также брака и пола. Критическое послание Гомеса, опять-таки, вызвало двоякую реакцию. NationalCatholicRegister в редакционной статье заступился за архиепископа и призвал американских католиков поддержать его, напомнив Байдену, что борьба за национальное единство и примирение не может сопровождаться экстремизмом в острейших вопросах. Если Байден проведет обещанные реформы в области абортов и пола, это будет глубоко противоречить основам христианской веры, говорящей о святости человеческой жизни и непреложных истинах сексуальности.

А чикагский кардинал Блэз Купич поспешил от коллеги отмежеваться и назвал его заявление «непродуманным». Ньюаркский кардинал Джозеф Тобин тоже выразил Байдену доверие и призвал дать президенту шанс, остерегаясь «использовать резкие слова» лишь потому, что в каких-то вопросах с ним может быть расхождение. NationalCatholicReporter в свою очередь и вовсе назвал вступление Байдена в должность «самой католической инаугурацией в истории»: ведь как хорошо он говорил про единство! Послание Гомеса это издание раскритиковало, списав его сомнения на… зависть: просто Гомес посмотрел на поступки Байдена, который всего за сутки сделал для позитивного образа Церкви больше, чем епископская конференция за 10 лет, и от этого «сошел с ума».

О чем еще пишет католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Байдену и папе Франциску стало невозможно иметь дело с епископами США».