Луганск, , 16:11 — REGNUM Премию за сбитый или перехваченный беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ установил командир одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил (ООС), сообщает 27 января ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, ВСУ целенаправленно мешают работе миссии ОБСЕ. Охота за беспилотниками осуществляется, чтобы европейская организация не смогла выявить размещения техники и позиций ВСУ.

Сергей] Войченко установил премию в размере 10 тысяч гривен (около 27 тыс. руб. — прим.) расчётам РЭБ И ПВО за сбитый или принудительно посаженый БПЛА миссии ОБСЕ». Мазейкин «По информации от нашего источника в штабе 14-й бригады, командир соединения [полковникустановил премию в размере 10 тысяч гривен (около 27 тыс. руб. — прим.) расчётам РЭБ И ПВО за сбитый или принудительно посаженый БПЛА миссии ОБСЕ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Народная милиция ЛНР не раз информировала о том, что ВСУ целенаправленно сбивают беспилотники ОБСЕ, чтобы те не засняли нарушений украинской стороной договорённостей о запрете на размещение тяжёлой техники вблизи линии соприкосновения.

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