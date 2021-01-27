Киев, , 16:16 — REGNUM Минкульт Украины закупил за средства государственного бюджета партию книг об однополой любви. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Все вместе».

Чиновники купили 1240 экземпляров книги О’Нилл Кейт «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», повествующей об отношениях двух девушек, которые заканчиваются их свадьбой.

Как сказано в предисловии, эта «добрая, весёлая и искренняя история», предназначенная детям старше пяти лет, позволяет преодолеть «стереотипные представления» о человеческих отношениях.

Всего на покупку книг было потрачено 666 тыс. грн, или свыше $23 тыс., без учёта НДС.

В пресс-службе общественного движения пообещали направить в минкульт письмо с требованием изъять эту книгу из библиотечных фондов и структурных подразделений, работающих за средства госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США потребовало от правоохранительных органов Украины расследовать нападение на участников так называемого «марша равенства» в Одессе.

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