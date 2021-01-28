Ватикан, , 01:54 — REGNUM Самой сложной задачей для США сейчас станет национальное примирение, считает ватиканское издание L'Osservatore Romano.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

В начале президентского срока Джо Байдена заниматься решением этого вопроса будет особенно трудно — даже при наличии самой «многорасовой» президентской администрации в истории. И тем не менее, «исцеление» американского общества — не единственная проблема, на которую Байдену требуется немедленно обратить внимание. Международное сообщество подчеркивает: односторонние решения или двусторонние соглашения, признак прошедших лет, отходят на задний план, их вытесняют надежды на возвращение к многосторонности, на возобновление доверительных отношений с международными организациями, начиная с ООН.

И Байден не отвернулся от этой проблемы, уже сделав ряд шагов в сторону ее решения. Сюда относится, к примеру, возвращение США в Парижское соглашение по климату. Отмечается, что этот выбор совпадает с тем, как папа Франциск видит общую ответственность перед планетой.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Байдену и папе Франциску стало невозможно иметь дело с епископами США».