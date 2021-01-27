Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому многодетные семьи, имеющие право на получение регионального материнского капитала, смогут потратить эти средства на ремонт садового дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала в Петербурге составит 165 930 рублей. Он ежегодно индексируется.

«Почему бы не расширить свой садовый дом, почему бы не надстроить может быть этаж, если позволяет конструкция. В этой связи каких-то сложностей в правоприменении мы не видим. Если по документам здание зарегистрировано как садовый дом, то почему бы и нет», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» слова главы комитета Заксобрания по законодательству Дениса Четырбока, представлявшего законопроект.

Ранее многодетные семьи Петербурга получили право покупать на средства регионального материнского (семейного) капитала земельные участки и дачные дома.

Программа материнского капитала в Санкт-Петербурге продлена до 2026 года.

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