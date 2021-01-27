Иерусалим, , 15:59 — REGNUM Договор о нормализации израильско-суданских отношений будет подписан в течение трёх ближайших месяцев, передаёт 27 января Ynet.

По словам израильского министра разведки Эли Коэна, посетившего Судан, соглашение стороны будут подписывать в американской столице. Сейчас идёт согласование текста будущего договора.

Напомним, Коэн во главе делегации из Израиля прибыл в Хартум 25 января. В столице Судана состоялись его встречи с председателем Суверенного Совета Судана генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом, а также с суданским министром обороны Ясином Ибрагимом.

Решение Судана и Израиля прийти к полной нормализации отношении обнародовал 23 октября тогдашний президент Штатов Дональд Трамп. После этого Судан был исключён из американского списка стран — спонсоров терроризма.

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