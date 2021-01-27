Давос, Швейцария, , 16:06 — REGNUM Мировая система безопасности деградирует, противоречия закручиваются «по спирали», множатся региональные конфликты. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проводится в онлайн-формате.

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«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что неспособность и неготовность разрешать такие проблемы по существу привела в XX веке к катастрофе Второй мировой войны. Сейчас подобный конфликт означал бы конец цивилизации, добавил Путин и предположил, что сегодня он в принципе невозможен.

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