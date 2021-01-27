Ярославль, , 15:58 — REGNUM Полномочия секретаря Ярославского регионального отделения «Единой России» получила депутат областной думы Ольга Хитрова. Такое решение принял президиум Генерального совета партии. Об этом сообщает сайт ярославской «Единой России».

Ольга Хитрова Yaroslavl.er.ru

Место секретаря реготделения стало вакантным после гибели 30 декабря председателя областной думы Алексея Константинова. Теперь две его должности — в думе и партии — будут разделены. Областную думу возглавит Михаил Боровицкий, а отделение партии — Ольга Хитрова.

Пока что назначение носит временный характер. Секретарь избирается на конференции регионального отделения партии. Впрочем, источники ИА REGNUM полагают, что с этим проблем не возникнет.

Кандидатура Ольги Хитровой стала во многом неожиданной. «Единую Россию» в Ярославской области ещё ни разу не возглавляла женщина. Начинать ей придётся «с места в карьер» — в 2021 году предстоят выборы в Госдуму России, на которых, скорее всего, продолжится противостояние ярославских единороссов со «Справедливой Россией», в рядах которых депутат всех созывов Анатолий Грешневиков и популярный в регионе экс-губернатор Анатолий Лисицын.

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