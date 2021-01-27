Тбилиси, , 16:01 — REGNUM В парламент Грузии в ближайшие дни, возможно, войдет вторая оппозиционная партия. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 27 сентября сделал спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Он отметил, что ранее представители оппозиции говорили, что оставят правящую партию «Грузинская мечта» в парламенте одну, но этого не получилось.

«В парламенте уже есть одна оппозиционная партия, и я очень надеюсь, что вторая оппозиционная партия присоединится к парламенту Грузии в ближайшие дни», — сказал Талаквадзе журналистам.

Спикер не стал говорить, какую именно партию имеет в виду. До этого заявления о том, что нужно работать в парламенте, а не бойкотировать его, делали представители партий «Гирчи» и «Граждане».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». В заседаниях парламента участвуют 90 представителей «Грузинской мечты» и четыре депутата от партии «Европейские социалисты».

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