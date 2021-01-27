Москва, , 15:47 — REGNUM Законопроект, уточняющий взыскание процессуальных издержек с лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Законопроект принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Согласно поправкам, процессуальные издержки взыскиваются не только с осужденных, но и с лиц, в отношении которых уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию.

При прекращении уголовного дела частного обвинения в случае принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование, в порядке и размерах, установленных правительством РФ для возмещения процессуальных издержек.