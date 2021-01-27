Киев, , 15:40 — REGNUM Принятый Верховной радой Украины закон о референдуме настолько трудно исполнить, что, по сути, он является фикцией. Об этом написал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 27 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Законопроект о народовластии через референдум является фикцией — процедура его проведения настолько затруднена, что провести его в действительности практически невозможно», — считает парламентарий.

Он добавил, что, согласно закону, на каждом заседании инициативной группы, занимающейся сбором подписей для проведения референдума, должны находиться члены Центральной избирательной комиссии. Они также должны верифицировать все 3 млн подписей, необходимых для проведения референдума. Кроме того, окончательное решение о проведении референдума принимает президент Украины в течение 40 дней.

«По факту мы имеем имитацию народовластия — красивое название, не наполненное реальным содержанием», — подытожил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении инициировать проведение пяти референдумов по важнейшим, с её точки зрения, вопросам.

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