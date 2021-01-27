Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Так, максимальный штраф в 100 тыс. рублей вводится за нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования либо требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Вводится наказание за нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, установленного федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Штраф составит до 500 тыс. рублей.

Наказываться будет и непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации информации, предусмотренной законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны. Максимальный штраф также составит до 500 тыс. рублей.

Срок давности таких правонарушений определен в один год.