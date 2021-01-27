Цхинвал, , 15:35 — REGNUM Внеочередная сессия парламента Южной Осетии, объявленная президентом республики Анатолием Бибиловым на 27 января, не состоялась из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, на заседание пришли депутаты от партий «Единая Осетия», «Единство народа» и Коммунистической партии. Отсутствовали представители партии «Ныхас», Народной партии и депутаты-одномандатники.

«Понятно, что сессия не может считаться правомочной, если нет кворума, — прокомментировал Бибилов ситуацию. — Допускаю, что срыв сегодняшнего заседания направлен на то, чтобы народ не услышал моего сегодняшнего обращения».

Он попросил спикера парламента Алана Тадтаева перенести сессию на 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, часть оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту в сентябре 2020 года. Они требуют отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел республики.

Из-за отсутствия кворума в парламенте не был принят государственный бюджет Южной Осетии на 2021 год. Бибилов воспользовался конституционным правом созвать депутатов для обсуждения выхода из политического кризиса.

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