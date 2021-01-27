Сургут, Югра, , 15:30 — REGNUM Выборы главы Сургута намечены на 26 февраля 2021 года. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на председателя гордумы Надежду Красноярову.

Нового мэра экономической столицы Югры будут выбирать депутаты муниципальной думы из кандидатов, которых отберут на конкурсной комиссии. Напомним, первый конкурс претендентов на пост главы Сургута 18 января 2021 года был признан несостоявшимся из-за ошибок в документации у 31 заявителя из 32 допущенных до собеседования.

Приём документов от кандидатов на пост сургутского градоначальника начнётся 31 января и продлится до 14 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло мэра Сургута стало вакантным в связи с назначением прежнего главы города Вадима Шувалова заместителем губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

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