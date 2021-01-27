Москва, , 15:27 — REGNUM Тема блогера Навального была затронута в телефонном разговоре президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается этой темы, то да, она была затронут (Байденом), были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путин», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что с «российской стороны были представлены необходимые разъяснения». Песков не стал уточнять, какие именно аспекты ситуации с блогером обсуждали лидеры двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

До этого момента при бывшем президенте Дональде Трампе надежды на согласие со стороны Вашингтона продлить СНВ-3 практически не было.

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