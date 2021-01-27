Уфа, , 15:28 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием госсобранию региона 28 января. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что обращение, которое запланировано на 11:00 часов 28 января можно будет увидеть не только на региональных телеканалах, но также в социальных сетях, и в YouTube.

Отмечается, что послание главы Башкирии проходит ежегодно и является одним из важнейших документов, который определяет основные направления развития республики на ближайшую перспективу с учётом экономических и политических реалий.

«Послание охватывает все аспекты жизни региона — состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы», — говорится в сообщении.

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