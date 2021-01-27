Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал первым заместителем губернатора Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Соответствующий указ подписал глава области Евгений Куйвашев.

До этого Высокинский находился в статусе исполняющего обязанности первого вице-губернатора. Кандидатуру чиновника утвердили на заседании Законодательного собрания Свердловской области. За назначение экс-мэра проголосовало абсолютное большинство парламентариев за вычетом трёх депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее находившийся на посту первого заместителя губернатора Алексей Орлов стал и.о. главы Екатеринбурга. Выбирать нового мэра будет конкурсная комиссия из чиновников, депутатов и общественников.

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