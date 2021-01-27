Москва, , 15:10 — REGNUM Российская Федерация продолжит прикладывать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста и пересмотром итогов Второй мировой войны. Об этом говоритсяв обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое 27 января зачитал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

«Важно и дальше противодействовать нечистоплотным шагам, направленным на переписывание истории, отрицание Холокоста и других преступлений нацистов против человечества», — говорится в обращении.

Также глава МИД РФ призвал пресекать любые попытки пересмотреть вклад «нашей страны в Великую Победу, опорочить честь, достоинство и доброе имя воинов-освободителей». Забвение уроков истории может привести к повторению страшных трагедий, уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот в 1945 году день Красная Армия освободила концлагерь Освенцим.

Ранее сегодня, 27 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто.

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