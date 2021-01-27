Киев, , 15:10 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 27 января, обсуждают информацию о вероятном общении лидера партии «Батькивщина», экс-премьера страны Юлии Тимошенко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне ряд СМИ обнародовал якобы переписку Тимошенко с Ермаком во время заседания Рады, в которой они договариваются о встрече. Кроме того, журналисты засняли, как Ермак звонил экс-премьеру.

Политолог Виктор Небоженко полагает, что Зеленский и его окружение в сложившихся обстоятельствах вполне могут обсуждать назначение Тимошенко премьер-министром страны.

«Долго время офис президента Украины вел свою хитрую, но наивную политическую игру, в которой слабый премьер-министр должен быть брать на себя всю тяжесть критики, а позитив должен был оставаться у президента Зеленского. Судя по рейтингам Зеленского, который скатился до критического уровня, с этой стратегией ничего не получилось… Кроме того, Зеленский всегда боялся появления в кабмине сильного премьер-министра, который начнет свою политическую карьеру за счет интересов президента. Отсюда стремление офиса президента реализация модели «слабого премьер-министра», типа Дениса Шмыгаля. Но ситуация в экономике продолжает ухудшаться», — обрисовал положение дел Небоженко.

Политолог отмечает, что у Зеленского и Ермака остается мало времени и пространства для политического маневра.

«Если Зеленский не согласится на сильного премьер-министра типа Тимошенко, ему придется отдавать должность премьер-министра очередному олигарху в обмен на прекращение мощной дискредитациии протестного шантажа. Или Запад навяжет своего, технического премьер-министра… И тот и другой вариант не остановит падение рейтинга президента Зеленского, ибо народ его считает ответственным за выбор хорошего или плохого премьер — министра Украины», — добавил эксперт.

Отметим, что сама Тимошенко, как и офис президента Украины, факт возможных переговоров между ними пока что не комментировали.