Москва, , 15:04 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла скандальный законопроект о штрафах за проезд ближе чем 200 метров от реки, озера или водохранилища по неасфальтированной дороге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Мойка машин в горной реке Наталья Шарапова © ИА REGNUM

Так он прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта, которым предусматривается установление двухсотметровой прибрежной защитной полосы независимо от уклона берега в отношении рек, озер, водохранилищ, являющихся местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов.

«Скандальный законопроект, по которому человек, проехавший ближе чем это расстояние от реки, не важно: на машине по грунтовой дороге, на велосипеде, на квадроцикле подлежит штрафу в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей», — сказал Шеин. «Колоссальное количество людей, которые даже не являются рыбаками, но и те, кто просто едут к себе домой, поскольку не во все села подведены асфальтированные дороги, подлежит штрафам».

Обрадуются новому закону владельцы баз отдыха, куда идут асфальтированные дороги, сказал парламентарий.

Он заверил, что ко второму чтению подготовит поправки, меняющие предлагаемые нормы.

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